Koronawirus - nowe zakażenia 8.01.2022 w woj. pomorskim. Zobacz, ilu mamy chorych Newsroom 360

667 nowych zakażeń koronawirusem w woj. pomorskim. Przedstawiamy dzienny raport z dnia 8.01.2022. W Gdańsku przybyło 213 nowych osób zakażonych, w Gdyni 97, w powiecie wejherowskim 57. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku trwania pandemii w woj. pomorskim stwierdzono 269 133 zakażenia koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarły 5 492 osoby.