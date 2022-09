Koronawirus - nowe zakażenia 19.09.2022 w woj. pomorskim. Zobacz, ilu mamy chorych Redakcja stronazdrowia.pl

W woj. pomorskim odnotowano 28 nowych zakażeń. Zobacz aktualne dane na dzień 19.09.2022. W którym powiecie jest największa liczba zarażonych koronawirusem? W Gdańsku przybyło 9 nowych osób zakażonych, w Gdyni 2, w powiecie gdańskim 1. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku pandemii w woj. pomorskim wystąpiło 377 548 przypadków zakażeń koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 6 477 osób.