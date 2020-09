Koronawirus. Kontrole w gdańskich klubach. Policja i sanepid sprawdzały, czy właściciele i klienci przestrzegają przepisów epidemicznych

Mundurowi sprawdzali, czy osoby odwiedzające lokale przestrzegają obowiązku zasłaniania nosa oraz ust, a jeżeli jest to otwarta przestrzeń, to czy zachowują dystans społeczny. Funkcjonariusze podczas działań egzekwowali od właścicieli i pracowników lokali obowiązek zakrywania ust i nosa podczas obsługi klientów oraz wystawienia w widocznym miejscu płynu dezynfekującego. Sprawdzali również, czy pracownicy ochrony zwracają klientom uwagę na konieczność stosowania obostrzeń związanych np. z zachowaniem dystansu społecznego podczas oczekiwania na wejście do lokalu.