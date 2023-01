"Korona Królów. Jagiellonowie". Pierwszy odcinek cieszył się sporą popularnością. Ile osób go obejrzało? Co działo się na planie w Malborku?

Korona Królów. Jagiellonowie - co wydarzy się w nowym sezonie?

Akcja nowego serialu „Korona Królów. Jagiellonowie” rozpoczyna się niemal w tym samym momencie, w którym pozostawiono bohaterów trzeciego sezonu.

Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Możni krakowscy, aranżują więc szybko jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego — Anną Cylejską. Małżeństwo zaczyna się burzliwie, ale temperamentna Cylejka powoli zdobywa serce króla. A wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon zagraża Litwie, Wielki Książę Witold walczy z Moskwą, a brat króla Świdrygiełło dopuszcza się zdrady. Wielkim Mistrzem Zakonu zostaje żądny krwi Ulryk von Jungingen. Wojna jest nieunikniona. Jagiełło szykuje się do ostatecznej rozprawy, zanim to jednak nastąpi, musi przekonać do swoich racji papieża i polską szlachtę.

W tle wielkich wydarzeń i małżeńskich perypetii władcy rozgrywać się będą pomniejsze historie drugoplanowych bohaterów, wzbogacające serial o komedię i dramat. Będą akcje szpiegowskie, swaty dam dworu, procesy o czary oraz wiele innych atrakcji.