Korków nie będzie, gdy zmniejszy się liczba samochodów wjeżdżających do centrum miasta

Powinniśmy zmniejszać ilość pojazdów osobowych wjeżdżających do miast. Odchodzić należy od modelu posiadania samochodu, tak jak ma to obecnie miejsce na Zachodzie Europy na rzecz transportu zbiorowego. Do tego potrzebna jest jednak zmiana nastawienia Polaków – mówi o sposobach na rozładowanie drogowych korków Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Przemysław Świderski