Korek na bramkach A1 w Rusocinie 6.07.2021. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami

Weekendowe utrudnienia na A1 w woj. pomorskim rozpoczęły się od zatorów przy wjeździe na autostradę w Rusocinie (gm. Pruszcz Gdański). Jak wynika z informacji przekazanej przez Amber One, w piątek (6.08.2021) ok. godz. 15 w kolejce do bramek trzeba było odstać ok. 30 min.

Jednocześnie operator A1, podaje prognozowane czasy obsługi podróżnych na bramkach w Nowej Wsi niedaleko Torunia. W kierunku Łodzi w korku postoimy przynajmniej 15 min. Jednocześnie zatory tworzą się w kierunku Gdańska. Tu na bilet poczekamy przynajmniej 15 min. To zapowiada popołudniowe utrudnienia także na zjeździe z A1 w Rusocinie.

