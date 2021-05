Kontrowersje wokół opłat na cmentarzach w Gdyni „To zdzierstwo” – pisze Czytelnik. Jakie są stawki?

O kontrowersyjnych opłatach na gdyńskich cmentarzach poinformował nas jeden z Czytelników. Jak podejrzewa mężczyzna, samorządowcy urządzili sobie na miejskich nekropoliach komercyjny biznes, służący do podreperowania finansów miasta.

– Chciałem wykonać parę drobnych poprawek przy grobie w Gdyni na cmentarzu na Witominie – denerwuje się mężczyzna, który skontaktował się z naszą redakcją.

– Z tego, co rozumiem, sama tylko opłata za możliwość położenia kostki wokół grobu to koszt 190 złotych. Moja interwencja nie dotyczy tylko opłaty za położenie kostki. Proszę popatrzeć na inne koszty. Włos na głowie się jeży i nóż w kieszeni się otwiera. 50 złotych za włączenie dzwonów, 200 złotych za 30 minut wynajęcia kaplicy. Jest to czyste zdzierstwo!