Kontrowersje wokół budowy obwodnicy Człuchowa. Wciąż nie ma zgody co do przebiegu trasy Małgorzata Wojciechowska

Budowa nowej obwodnicy Człuchowa staje się coraz bardziej realna. Projekt zakwalifikował się do rządowego programu budowy 100 obwodnic, tak więc prace powinny ruszyć już niedługo. Wciąż nie ma jednak zgody co do przebiegu drogi. W tę sprawę szczególnie zaangażowani są mieszkańcy Sieroczyna – to przez ich miejscowość biegną 3 z 4 rozważanych wariantów trasy. W ostatni poniedziałek odbyło się poświęcone temu tematowi spotkanie mieszkańców Sieroczyna z przedstawicielami władz i samorządu.