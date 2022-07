Kontrowersje wokół budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Wójt gminy Choczewo, Wiesław Gębka: - "Z nami się nie rozmawia, tylko informuje" ab

Choiaż budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu jeszcze na dobre się nie rozpoczęła, to już budzi kontrowersje. Z każdym dniem przybywa zarówno jej przeciwników, jak i zwolenników. Do grona niezadowolonych dołączył wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka, który co prawda nie jest przeciwnikiem inwestycji, ale uważa, że gmina jest pomijana w większości kwestii, dotyczących przebiegu jej realizacji. Ponadto poczynania spółki Polskich Elektrowni Jądrowych krytykuje stowarzyszenie Bałtyckie S.O.S. - PEJ natomiast uspokaja.