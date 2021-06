Kontrola urzędników oraz posłanki Beaty Maciejewskiej z Lewicy na terenie byłej rezydencji abpa Sławoja Leszka Głódzia

Nieruchomość, o której mowa, to działka leśna, którą Kościół nabył przed niemal dziesięciu laty przy 99-procentowej bonifikacie zrzekając się roszczeń do części Parku Oliwskiego. Na mocy umowy zawartej 13.07.20211 zapłacono za ziemię ok. 4,5 tys. zł.

Zdaniem Beaty Maciejewskiej, gdańskiej posłanki Lewicy, miasto powinno domagać się zwrotu wartości bonifikaty, czyli niemal pół mln. Powodem ma być nierealizowanie celów sakralnych na tym terenie. Pasły się tam daniele, które hodował były już metropolita gdański. Zwierzęta są obecnie w Wejherowie, a jak dowodzi "Gazeta Wyborcza Trójmiasto", po kwietniowym apelu posłanki o kontrolę urzędową, paśniki zostały zastąpione przez święte figury przedstawiające m.in. Jezusa. Do czasu, aż upłynie 10 lat od zawarcia aktu notarialnego, miasto może starać się o zwrot bonifikaty, jeżeli teren byłby wykorzystywany niezgodnie z umową.