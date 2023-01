Kontrola NIK w gminie Parchowo. Wykryto nieprawidłowości, poszkodowane dwa sołectwa

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała w gminie Parchowo poprawność naliczania i wykorzystywania funduszy sołeckich z dwóch lat – 2021 i 2022. Okazało się, że nie tylko kwoty podawane sołtysom były inne niż powinny zgodnie z rządowymi wytycznymi w ustawie.

„(…) Kwota środków wydana w 2021 r. na realizację przedsięwzięć dla sołectwa Żukówko była jednak niższa o 10,5 tys. zł od kwoty wykazanej w informacji przekazanej sołtysowi(...)” - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym NIK-u.

- Faktycznie te pieniądze były przeznaczone na wybudowanie w Bylinie placu zabaw na terenie przy elektrowni wodnej należącym do zakładu energetycznego. W związku z tym, że nie mogliśmy inwestować na tym terenie, zwróciliśmy się do zakładu energetycznego o wydzierżawienie tej niewielkiej działki. Propozycja zakładu energetycznego była bardzo wysoka, bo rocznie gmina miała płacić 3,5 tys. zł. To bardzo wygórowana kwota, biorąc pod uwagę inwestycję pożytku publicznego, jaką byłby plac zabaw. Wójt próbował negocjować ale trwało to ponad rok. Żukówko nie miało możliwości wydać tych pieniędzy na inną inwestycję, a sołtys nie złożył wniosku o inne przeznaczenie tej kwoty