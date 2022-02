Kontrola drogowa. Inspektorzy ITD odzyskali skradzioną przyczepę

Pojazd został zatrzymany do kontroli. 24-letni kierowca okazał prawo jazdy, ale nie miał przy sobie dowodów rejestracyjnych. Inspektorzy wprowadzili numery rejestracyjne obu pojazdów do Centralnej Ewidencji Pojazdów, co nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Sprawdzili jeszcze pojazdy po numerach identyfikacyjnych (VIN) nabitych na ramach. Okazało się, że przyczepa ma założoną tablicę rejestracyjną z zupełnie innego pojazdu i nie zgadza się jej producent. Wezwani na miejsce kontroli policjanci ustalili, że zatrzymana do kontroli przyczepa należy do innego właściciela i została skradziona w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego.

Kierowca początkowo był zdziwiony zaistniałą sytuacją i twierdził, że pożyczył przyczepę od mechanika. Został przekazany wraz z pojazdami funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, którzy prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Z kolei inspektorzy ITD wszczęli postępowanie administracyjne za brak wniesienia elektronicznej opłaty za przejazd płatnym odcinkiem drogi krajowej.