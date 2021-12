Konstrukcja, która zatrzyma powodziową falę. Nie ma drugiej takiej w kraju. Ochroni Żuławy

To jedna z dwóch dużych inwestycji hydrotechnicznych, obok przekopu Mierzei Wiślanej, realizowanych na terenie powiatu nowodworskiego. Wrota przeciwpowodziowe powstają przy ujściu rzeki Tugi do rzeki Szkarpawa, niecałe 10 km od Nowego Dworu Gdańskiego. Dlaczego właśnie tam? To Szkarpawą, a potem Tugą, w czasie sztormowej powodzi, tzw. cofki, wezbrane masy wód z Zalewu Wiślanego docierają do żuławskiego miasta.