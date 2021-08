KONKURS! Wygraj ekscytujący przelot samolotem podczas LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow

LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow to podniebne widowisko, które za każdym razem dostarcza widzom niesamowitych emocji. Tym razem będzie ich jeszcze więcej! Wszystko za sprawą wyjątkowego konkursu, w którym do wygrania jest aż 9 widowiskowych, pełnych adrenaliny przelotów samolotami! Sponsorem nagród w konkursie jest Grupa LOTOS.

To będą wyjątkowe przeloty na pokładach samolotów biorących udział w pokazach. Za sterami zasiądą jedni z najlepszych pilotów na arenie międzynarodowej. Nagrodami w konkursie są przeloty na pokładach następujących maszyn:

Ponadto każdy z laureatów konkursu otrzyma 4 jednodniowe wejściówki na LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow.

Aby wziąć udział w konkursie:

LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow odbędzie się 21 i 22 sierpnia w Gdyni! To wyjątkowe, międzynarodowe podniebne pokazy lotnicze, które przyciągają tłumy miłośników lotnictwa.

W tym roku po raz pierwszy na Aerobaltic pojawią się legendarni Red Arrows, imponujący Saudi Hawks, widowiskowy Rafale Solo Display i głośny Solo Türk. Powrócą także polskie Biało-Czerwone Iskry! Do grona wykonawców LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow dołączą bezkonkurencyjni mistrzowie - Łukasz Czepiela oraz Wojciech Bógdał.

Zaplanowano również wystawy, gdzie można będzie zobaczyć, a co najważniejsze dotknąć oraz usiąść w kokpicie niektórych z samolotów i śmigłowców. Na wystawie będzie można podziwiać: śmigłowce, odrzutowce wojskowe, samoloty transportowe i historyczne. Z kolei miłośników historycznych maszyn na pewno zainteresują pokazy grup rekonstrukcyjnych.

– Grupa LOTOS jest obecna na pokazach Aerobaltic od samego początku. To wydarzenie organizowane na najwyższym poziomie. Świadczy o tym chociażby liczba widzów, którzy przyjeżdżają obserwować akrobacje lotnicze wykonywane przez najlepszych pilotów na świecie. Dla naszego koncernu to także okazja to promocji marki – silniki samolotów zasilane są paliwem dostarczonym przez LOTOS. Życzę wszystkim widzom pięknych, podniebnych emocji – mówi Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS.