Konkurs na strażnika miejskiego w Malborku trzeba było ogłosić drugi raz. Wszystko przez oblany test sprawnościowy

Konkurs na strażnika miejskiego w Malborku ogłoszony po raz drugi

Kto jest zainteresowany pracą w Straży Miejskiej w Malborku, ten ma czas do 20 października, by skompletować niezbędne dokumenty i dostarczyć je do urzędu miasta. To oferta dla osoby, która:

ukończyła 21 lat,

ma co najmniej średnie wykształcenie,

cieszy się nienaganną opinią,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

panowie muszą mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kilkanaście dni, które pozostało do terminu złożenia dokumentów, można poświęcić również na poprawę formy fizycznej. Bo to właśnie sprawność jest sprawdzana przez komisję konkursową zaraz po ocenie formalnej złożonych ofert.

Właśnie z tego powodu, że nikt przez sprawnościowy etap konkursu nie przebrnął, trzeba całą procedurę powtórzyć.