Konkurs fotograficzny „Urodziny Klifu”. Gdyńska galeria w obiektywie!

Galeria Klif w obiektywie odwiedzających

WAŻNE! Na zgłoszenia czekamy do 29 października 2021 roku, do godz. 12.00.

Pasjonaci fotografii z pewnością będą mieli pole do popisu. Uchwycić CH Klif to dla uważnego obserwatora, z aparatem w ręku, nie lada przyjemność! Otwarta w 1996 roku galeria, była wtedy jednym z pierwszych tak dużych obiektów handlowych w Polsce. Przez lata swojej działalności obiekt zbudował w Gdyni silną markę.

Miejsce spotkań mody i kultury

Galeria Klif otwierała się z wielką pompą blisko 25 lat temu. Dokładnie 1 października 1996 roku w uroczystej inauguracji uczestniczyła królowa Norwegii Sonja i chociaż w tegorocznym konkursie udziału nie weźmie, charakterystyczne dla Orłowa miejsce ma jeszcze inne ciekawe atrakcje warte uwiecznienia! Do dzisiaj Galeria Klif zaskakuje nas swoimi pomysłami łącząc w sobie cechy miejsca, dla którego szczególnie ważne są kultura oraz moda. Możemy w niej uchwycić niespotykaną nigdzie indziej elegancję. Klif to miejsce spotkań dla kolejnych pokoleń gdynian. Doceńmy je fotograficznie! Gorąco do tego zachęcamy!