Koniec procesu w sprawie zabicia żubra w Dąbrównie. Prokurator chce dwóch lat więzienia dla głównego oskarżonego

Dla sołtysa Warcimina, 22-letniego Remigiusza C. żubr nie przypominał dzika do momentu, kiedy nie oddał do niego dwóch śmiertelnych strzałów. Wcześniej opowiadał mediom, że nie da się go pomylić z…

Eksperyment procesowy

W czasie rozprawy odtworzono eksperyment procesowy z udziałem Remigiusza C. i policjantów. 23-latek na miejscu, w Dąbrównie, opisywał okoliczności, w których zastrzelił żubra.

- Oddałem dwa strzały, była 4 rano. Widziałem tylko ciemny zarys, byłem pewny że strzelam do dzika

- mówił na nagraniu Remigiusz C. Zwierzę miało spać na leżąco. To główny argument, który miał uzasadniać pomyłkę. - Jak podszedłem, to zobaczyłem, że to zwierzę większe niż dzik i zorientowałem się że to żubr.

Remigiusz C. podczas eksperymentu wskazywał też okoliczności i miejsca ukrycia odciętej głowy żubra i te w których kłusował na inną zwierzynę.