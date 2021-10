Koniec kontrowersji wokół Węzła Karwiny? Wykonawca rozpoczął pierwsze prace

Wszystko rozbiło się o brak przebudowy wiaduktów, których Gdynia nie zawarła w planowanym projekcie, a PKP PLK groziło wtedy, że w przypadku, gdy niemożliwe będzie powstanie kolejnego toru, upadnie pomysł budowy przystanku Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana. Atmosfera wokół inwestycji zrobiła się gęsta, opozycyjni radni PiS przypominali wtedy, że poprzedni projekt węzła, kosztujący miliony złotych, miasto wyrzuciło do kosza, a jego obecna wersja jest mocno okrojona. Interweniował nawet marszałek Mieczysław Struk, który jednym ruchem wstrzymał Gdyni unijne dofinansowanie, perspektywa utraty dofinansowania skłoniła miasto do rozmów. Jednak nie przeszkodziło to gdyńskim samorządowcom rozpocząć inwestycji bez gwarancji unijnego wsparcia, w końcu Gdynia ustąpiła i podpisała porozumienie z PKP PLK, chociaż wcześniej twierdziła, że nie będzie się dokładać do ich planów. Miasto w ramach porozumienia dołoży się do przewidzianej budowy torów w kwocie do 10 mln złotych, a na etapie budowy wiaduktów, zostawi na nie miejsce.