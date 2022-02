Konflikt Rosja- Ukraina przyspieszy oddanie terminalu gazowego na Zatoce Gdańskiej?

Wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2 przez Niemcy podbiuje i to mocno ceny gazu w Europie. Takie sygnały płyną z Rosji. Drugi gazoport zmniejszyłby udział rosyjskiego gazu w polskim miksie energetycznym.

PGNiG chciałoby mieć nową instalację jak najszybciej. Pierwotne założenia operatora krajowego systemu gazowego Gaz-System mówiły, że jednostka FSRU mogłaby zacząć działać na Zatoce Gdańskiej w 2027 roku. Dzisiaj priorytety są inne.

– Z nadzieją patrzymy na szybką finalizację projektu FSRU w Zatoce Gdańskiej – cytuje prezesa PGNiG Pawła Majewskiego BiznesAlert.pl.

Program FSRU zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej pływającej jednostki FSRU. Terminal ma być przystosowany do odbioru około 6 mld m sześc. gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy. Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2026/2027 roku.

Najpierw powstanie gazociąg. Umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do odbiorców w Polsce, a w przyszłości przyczyni się do rozwoju rynku gazu LNG we wschodniej części Europy. Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości polskiego systemu przesyłowego oraz wzrost znaczenia gospodarczego tej części polskiego wybrzeża.