Konferencja PiS w Gdańsku dotycząca inwestycji na Wzgórzu Mickiewicza: "mieszkańcy Gdańska muszą mieć gdzie żyć, a nie tylko spać"

- Nasze stowarzyszenie chciało, by w tym miejscu były tereny zielone . Powstał nawet zalążek parku, na którego otwarciu był m.in. prezydent Paweł Adamowicz. Dzisiaj dowiadujemy się, że deweloper chce kontynuować swoją inwestycję, a miasto chce mu to umożliwić przekazując działki na dojazd. Niestety, mamy wrażenie, że zależności od dewelopera są silniejsze od lojalności wobec mieszkańców – mówi Ireneusz Lipecki ze Stowarzyszenia „Park na Zboczu”.

Do protestu dołączają radni PiS oraz poseł Kacper Płażyński. We wtorek pod budynkiem Rady Miasta w Gdańsku zorganizowano konferencję prasową, podczas której padały znane z podobnych spotkań słowa o „gdańskiej republice deweloperów”. Przypomniano uchwałę Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza ze stycznia 2019 r., w której sprzeciwiono się wspomnianej zamianie.

- Pani prezydent niczym się nie przejmuje. Opinia publiczna nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, mimo wielokrotnie składanych deklaracji i obietnic w sprawie parku w tym miejscu – mówił poseł. - Mieszkańcy Gdańska muszą mieć gdzie żyć, a nie tylko spać. To zaczyna dotyczyć nawet centralnych dzielnic dolnego tarasu.

- W tym momencie dla miasta kluczowe jest, by kwestia dojazdu została uregulowana przy akceptacji i współpracy z mieszkańcami – komentuje za pośrednictwem oświadczenia Urząd Miasta w Gdańsku. - Gdy strony nie osiągną porozumienia w kwestii dojazdu, nie dojdzie do zamiany nieruchomości. Jednocześnie trzeba pamiętać, że inwestor ma możliwość uregulowania sprawy na drodze sądowej w formie ustanowienia służebności dojazdu. Należy też dodać, że nikt nie występował do Wydziału Środowiska o decyzję w sprawie wycinki drzew. Nie odnotowano również w rejestrze wniosku o pozwolenie na budowę.

Czy spółka - zgodnie z sugestiami radnych - byłaby skłonna rozważyć zamianę obecnie posiadanych nieruchomości na inne tereny miejskie, gdyby urząd zwrócił się z taką propozycją? "Spółka będzie z należytą uwagą analizować i rozważać wszelkie propozycje kierowane do niej w tej sprawie przez Gminę Miasta Gdańsk" - odpowiada JK Inwest-Hel.

- Informacja przekazana przez pana posła nie jest precyzyjna. Spółka pierwotnie zaproponowała Gminie Miasta Gdańsk zamianę gruntów należących do spółki w zamian za grunty Gminy Miasta Gdańsk. Po rozważeniu propozycji spółki pismem z 17 grudnia 2020 r. zastępca prezydenta Miasta Gdańska pan Alan Aleksandrowicz poinformował spółkę, iż gmina nie jest zainteresowana zamianą na grunty spółki - informuje Mateusz Słowik, radca prawny, pełnomocnik JK Inwest-Hel. - Jednocześnie gmina zaproponowała rozważenie przez spółkę zamiany działek gminnych na lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, które to lokale powiększyłyby zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdańska i zostały przeznaczone do realizacji zadania własnego gminy jakim jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Spółka wyraziła zgodę na format zamiany zaproponowany przez Gminę Miasta Gdańska.