Kończy się głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim

- Czas głosowania w Budżecie Obywatelskim jest zawsze szczególny. To czas kiedy wszyscy mieszkańcy i wszystkie mieszkanki biorą udział w namyśle nad tym, jakich zmian chcą w swoich najbliższych okolicach i wybierają projekty, których realizacji chcą najbardziej. Najbliższe dwa tygodnie będą świętem sąsiedzkiej aktywności – osób zgłaszających projekty i osób głosujących. Serdecznie zachęcam wszystkich do głosowania - mówi Michał Guć , wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Każdy głosujący może wskazać maksymalnie 12 projektów: do trzech projektów miejskich ogólnych, do trzech projektów w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, do trzech projektów dzielnicowych dużych i do trzech dzielnicowych małych w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy).

Osoby, które nie dysponują w domu dostępem do internetu, mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim w specjalnie do tego przygotowanych punktach do głosowania, oczywiście zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Punkty mieszczą się w: