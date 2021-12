Końcówka rundy rozbudziła nadzieje. Czy Arkę Gdynia stać na awans do PKO Ekstraklasy?

Na początek szybki rzut oka na tabelę, żeby pewne rzeczy sobie zobrazować. Arka zimuje w Fortuna I lidze na siódmym miejscu. Bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy uzyskają dwie czołowe drużyny. Pierwsza jest Miedź Legnica, drugi Widzew Łódź, do którego gdynianie tracą dziesięć punktów. I właśnie z Widzewem zagra Arka w pierwszej wiosennej kolejce. To spotkanie może okazać się kluczowe dla układu tabeli oraz mentalnego nastawienia zespołu na resztę rozgrywek.

O bezpośrednim awansie nikt nawet głośno nie mówi, ale przecież całkiem realne są baraże, a w których zagrają zespoły z miejsc 3-6. Co prawda Arka jest obecnie nawet poza tą strefą, lecz trzecia Korona Kielce ma tylko o sześć punktów więcej, więc jest to kwestia dwóch meczów na wiosnę i sytuacja może się diametralnie zmienić. Inna sprawa, że drużyn walczących o te cztery miejsca jest zdecydowanie więcej. Po 29 punktów mają też Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Odra Opole. Żadnej z tych ekip nie można skreślać, zwłaszcza, że mowa o rozgrywkach pierwszoligowych, gdzie praktycznie co chwilę zdarzają się sensacje.