Koncerty w Trójmieście 2022. Jakie gwiazdy i zespoły zagrają jeszcze w tym roku? Andrea Bocelli, Ralph Kamiński, Andrzej Piaseczny, Tymek

Nasze propozycje koncertów na zimowe wieczory listopad-grudzień

Ergo Arena, Klub B90 czy Stary Maneż to kilka miejsc w Gdańsku, gdzie będzie można posłuchać gwiazdy nie tylko z Polski, ale z całego świata. Rok 2022 dobiega końca, to na przestrzeni miesiąca będziecie mogli udać się na koncerty, które rozgrzeją was w zimne zimowe wieczory. Zobaczcie naszą listę koncertów na rok 2022!