Koncert sanah w Gdańsku. Kiedy wystąpi w Trójmieście? Czy bilety są dostępne? Ile kosztują? Gdzie można kupić bilety?

Piosenkarka ponownie zagości w Trójmieście. W przyszłym roku wyruszy w trasę koncertową "Uczta nad Ucztami", która odbędzie się w dwóch miastach - Gdańsku i Chorzowie. Jak zdradziła sanah, w ten sposób spełniają się jej marzenia z dzieciństwa.

- Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak… zapraszam Was na STADIONY!!! PS. Gdyby nie to nieustanne wsparcie, które codziennie dostaję od Was, dziś nie byłabym taka odważna. Dziękuję Wam moi kochani najukochańsi! - napisała artystka w wydarzeniu na Facebooku.