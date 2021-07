Koncert na rondzie we Wrzeszczu. Zwycięzca "The Voice of Poland" zagrał na Wajdeloty Natalia Grzybowska

Nie była to tzw. muzyka chodnikowa, choć rzeczywiście rozległa się wprost z chodnika. Ni stąd, ni zowąd na Rondzie Guntera Grassa pojawił się Mateusz Grędziński i w towarzystwie gitarzysty uprzyjemnił wrzeszczanom czwartkowy wieczór. Podobne koncerty, sprawiające wrażenie spontanicznych, doskonale znają mieszkańcy i bywalcy światowych Metropolii. Koncert zwycięzcy VII edycji "The Voice of Poland" zorganizowała Fundacja EMANDI.