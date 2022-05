Koncert dla Sławka, gitarzysty No Limits. Gdzie się odbędzie? Kiedy? Gdzie? Data, ceny biletów

Sławomir Czarnaty: gitarzysta No Limits. Na co choruje?

Koncert dla Sławka z No Limits w klubie muzycznym Ucho. Ile kosztują bilety?

To jednak nie koniec. W najbliższy piątek, 13 maja, o godzinie 20:00, w legendarnym gdyńskim klubie Ucho, odbędzie się koncert, który uświetnią takie zespoły jak m.in. Delicatessen, Motyle i No Limits. Biley. Bilety będą do nabycia przy wejściu do klubu w cenie 50 zł. Wspomnianą kwotę można też wpłacić na zrzutka.pl. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację gitarzysty. Szczegóły tutaj.