Komu przeszkadzają dzwony kościoła św. Barbary przy Długich Ogrodach w Gdańsku?

Dzwony w kościele Św. Barbary za głośne? Wpłynęła skarga

Historia kościoła pw. św. Barbary w Gdańsku sięga XIV wieku. Wtedy przy Długich Ogrodach powstaje szpital dla zakaźnie chorych z kaplicą pod wezwaniem św. Barbary, określaną jako Barbara Capella, podporządkowany kościołowi Najświętszej Panny Marii. Stojący od prawie 700 lat obiekt sakralny zaczął jednak komuś przeszkadzać, a dokładnie dzwony, które zapraszają rano wiernych na mszę świętą, czy w ciągu dnia oznajmiając m.in. pogrzeb kogoś z parafii.

Ktoś wysłał pismo do gdańskiego magistratu z informacją, że dzwony są zwyczajnie zbyt uciążliwie. Wydział Ochrony Środowiska skierował więc pismo do proboszcza, by ten wytłumaczył m.in. jakiego rodzaju dzwony stosuje i w jakim czasie, a ponadto wskazał w miarę możliwości środki zaradcze mające na celu zniwelowania emisji hałasu pochodzącego z bijących dzwonów. Pod dokumentem podpisał się Maciej Lorek, dyrektor wspomnianego wydziału.