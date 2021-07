Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos do 14 listopada

Komisja Europejska wymogła, że warunkiem transakcji jest m.in. sprzedanie 30 proc. udziałów w rafinerii oraz zdecydowanej większości sieci stacji paliw. 14 lipca mija termin wykonania zobowiązań nałożonych przez Komisję Europejską na Orlen dotyczących sprzedaży części działalności Lotosu.

- Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos to kolejny krok w kierunku utworzenia koncernu multienergetycznego, który będzie stanowił skuteczną odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej oraz rosnącą presję konkurencyjną ze strony globalnych, zintegrowanych graczy. To proces, który przyniesie realne korzyści dla wszystkich zaangażowanych firm, ich akcjonariuszy, pracowników, klientów, a także dla polskiej gospodarki. Aby to zagwarantować, musimy wybrać inwestora do realizacji środków zaradczych, który zapewni długoterminowy zrównoważony rozwój. To dla nas priorytet, a biorąc pod uwagę skomplikowany charakter transakcji, zgoda Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu na negocjacje to dobra informacja – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.