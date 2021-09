Komisja Europejska chce ukarania Polski za nierespektowanie wyroku TSUE. Poseł PiS: niczego nie nauczono się po Brexicie

Po pierwsze, mamy pewien kontekst prawny, jeżeli chodzi o wydane orzeczenia. Jako KRS, uważamy, że argumentacja podniesiona przez Trybunał Sprawiedliwości UE ma charakter stricte polityczny a nie prawny. Mówi się o pewnych zagrożeniach, nie podając żadnych przykładów, np. w sprawie upolitycznienia KRS. Nie ma ani jednego dowodu na polityczne działanie tego ciała. Po drugie, nie było w historii trybunału sytuacji, by nakładano kary za orzeczenia, które dotyczą sfery nie będącej wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. Od 2000 r., na dziesiątki tysięcy wezwań o naruszenia, było w sumie 37 kar. Najwyższa z nich to 115 mln euro rocznie nałożone na Francję za nieprawidłowości dotyczące rybołówstwa, czyli dziedziny zagwarantowanej jako wyłączna kompetencja Unii Europejskiej. W naszym przypadku nie ma mowy o wyłącznej kompetencji UE, dlatego w tym zakresie nigdy nie było wyroków, a tym bardziej nie nakładano kar. Mam takie wrażenie, że po tym jak nie udało się stworzyć quasi-państwa europejskiego, unijni dysydenci dążą do tego celu narzucając twierdzenie, że prawo europejskie jest ważniejsze od prawa poszczególnych państw.