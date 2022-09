Kolizja w Białej Piskiej. Kobieta prowadziła audi pod wpływem znacznej ilości alkoholu

Biała Piska. Kolizja, kierująca pod wyraźnym wpływem alkoholu uciekła z miejsca zdarzenia

Policja odnalazła sprawczynię kolizji. Miała 3 promile alkoholu w organizmie

- Policjanci sprawdzili teren miasta pod kątem zatrzymania opisanego audi do kontroli drogowej. Funkcjonariusze ustalili też do kogo należy ten pojazd. Pojechali więc do miejsca zamieszkania właścicielki, gdzie zastali kierującą audi. Była to 26-letnia mieszkanka Białej Piskiej. Kobieta znajdowała się pod wyraźnym działaniem alkoholu. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. 26-latka przyznała się, że to ona kierowała audi i spowodowała kolizję. Dodała, że jechała po kebaba. W tej sytuacji funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Kierująca audi została zatrzymana w policyjnym areszcie do czasu wyjaśnienia całej sprawy. Po zebraniu materiału dowodowego usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji - dodała policjantka.