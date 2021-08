Kolizja na Motławie. Zderzenie statku wycieczkowego z żaglowcem Natalia Grzybowska

To kolejne w te wakacje zderzenie na Motławie. Prawdopodobnie jednak mniej dolegliwe niż miało to w przypadku "Czarnej Perły", która wpłynęła wprost w pogłębiarkę. Poprzednim razem w wyniku manewru pijanego sternika poszkodowanych było siedem osób. Policja bada obecnie niedzielne zdarzenie, do którego doszło na wysokości Sołdka. Jednym ze statków, który brał udział w kolizji, jest STS Generał Zaruski.