Kolejny zarzut dla "Krystka". Kobieta zeznała, że została przez niego zgwałcona, gdy miała 16 lat

Prokuratura postawiła 44-letniemu „Krystkowi” zarzut za czyn o charakterze seksualnym, czyli doprowadzenia pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego. W tej sprawie „Krystek" został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury 8 grudnia. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. Według śledczych, do zdarzenia doszło na przełomie 2013 i 2014 r. Pokrzywdzona, jak informuje prokuratura, w chwili popełnienia czynu była osobą niepełnoletnią, powyżej 16. roku życia. Kobieta, jako świadek, zeznawała podczas toczącego się już przeciwko Krystianowi W. postępowania.