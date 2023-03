Kolejny raz morsy przywitają w Sopocie wiosnę. W planie parada i topienie marzanny

Coroczny Zlot Morsów - Topienie Marzanny

W tym roku morsy, które pojawią się, by wspólnie przywitać wiosnę nad Bałtykiem, spotkają się w Sopocie w niedzielę 26 marca. W związku z pandemią Covid-19 organizatorzy zmuszeni byli do przełożenia poprzednich edycji, tak więc w tym roku wszyscy uczestnicy będą mogli odhaczyć udział w IV i V Zlocie Morsów.

Zlot Morsów - Topienie Marzanny. IV i V edycja

Organizatorem wydarzenia jest Sopocki Klub Morsów, który od lat odpowiada za przygotowanie zlotu. Według harmonogramu pierwsze spotkanie na plaży odbędzie się już o godzinie 6:20. Oficjalne świętowanie rozpocznie się jednak o godzinie 10:00, kiedy to parada z uczestnikami wyruszy spod kościoła św. Jerzego. Następnie, ulicą Bohaterów Monte Cassino, uczestnicy dotrą do mola, gdzie skręcą w kierunku Gdańska, by dotrzeć do wejścia na plażę nr 45. Na tle pochodu niesiona będzie marzanna.