Kolejny konflikt o strefy buforowe w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdyni. Kierowcy boją się koronawirusa, ale mają sprzedawać bilety

Związkowcy reprezentujący załogi komunalnych spółek przewozowych w Gdyni zawnioskowali o odgrodzenie w autobusach i trolejbusach taśmą pierwszego rzędu siedzeń. Uniemożliwiłoby to kontakt pasażerów z prowadzącymi pojazdy. Hubert Kołodziejski, dyrektor gdyńskiego Zarządu Komunikacji Miejskiej, wydał jednak wczoraj zarządzenie nakazujące jedynie oklejenie charakterystyczną taśmą kabin w autobusach i trolejbusach. Wyłączone zostają też z użytku przednie drzwi w pojazdach i tzw. ciepłe guziki, jednak kierowcy nadal mają sprzedawać bilety. Natychmiast spotkało się to z głosami niezadowolenia z ich strony.

- Nie ma na to naszej zgody, żądamy zrealizowania w pełni naszych postulatów - mówi Stanisław Taube z komisji współdziałania organizacji związkowych, reprezentującej pracowników komunalnych spółek przewozowych. - Przesłaliśmy do władz Gdyni obszerną argumentację naszego stanowiska, która jednak nie została uwzględniona. Minister zdrowia podczas niedawnej konferencji prasowej wyraźnie zaznaczył, że nadchodzi piąta fala zachorowań i będzie ich naprawdę dużo. Jest to dla naszych pracowników realne zagrożenie. Oceniam, że już około 30 procent kierowców chorowało, lub choruje obecnie na koronawirusa. Jak tak dalej pójdzie, to nie będzie kto miał realizować zaplanowanych kursów.