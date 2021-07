Kolejny alarm burzowy dla Pomorza 14.07.2021. IMGW ostrzega! Wieczorem i w nocy silne nawałnice!

Poniedziałkowa burza ominęła centrum Chojnic, ale dała się we znaki mieszkańcom i turystom w północnej części powiatu. Chwile grozy przeżyli harcerze i wolontariusze przebywający na obozie w Czernicy w gminie Brusy. Najpierw kilkoro uczestników obozu – w wyniku podmuchu wiatru – wypadło z kajaków do wody. Na szczęście bezpiecznie dotarli do brzegu. Chwilę później silny wiatr przewrócił kilkanaście namiotów w obozie. Ewakuowano do murowanego budynku łącznie ponad 300 osób – w tym 240 harcerzy.

Natomiast w Zbrzycy (powiat chojnicki) strażacy z OSP w Swornegaciach usuwali powalone na drogę drzewo.