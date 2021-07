Kolejny alarm burzowy dla Pomorza 14.07.2021. IMGW ostrzega! Wieczorem i w nocy silne nawałnice! Opady deszczu, silny wiatr, lokalnie grad

Jak informuje rzecznik strażaków, w związku z ostrzeżeniami IMGW komendanci 2 obozów podjęli decyzje o prewencyjnej ewakuacji członków obozu do miejsc bezpiecznych. Z obozu w Radogoszczu ewakuowało się 79 osób do miejscowej remizy OSP. 2 osoby z kadry pozostały na terenie obozu na noc w celu pilnowania obozowiska.

Z obozu w miejscowości Mermet 40 osób ewakuowało się do remizy w miejscowości Ocypel, 71 osób do szkoły w Mermecie. 3 osoby z kadry pozostały w obozie w celu dozorowania.