Kolejne ruchy kadrowe w Arce Gdynia. Martin Dobrotka zostaje. Adam Deja prawdopodobnie odejdzie do ekstraklasy. Jest już terminarz

Słowak przeniósł się do Arki Gdynia przed rozpoczęciem minionego sezonu z II-ligowych Wigier Suwałki. Bez problemu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. W zakończonym sezonie opuścił tylko jedno spotkanie w Fortuna 1. Lidze. W 35 meczach strzelił dwa gole, Odrze Opole i Górnikowi Polkowice, zaliczył też tyle samo asyst. Na boisku spędził 2957 minut i jest to drugi wynik w zespole, zaraz po Michale Marcjaniku, kapitanie Arki Gdynia. W ostatnich dniach spekulowało się, że doświadczonym Słowakiem zainteresowana jest występująca w ekstraklasie Warta Poznań. Ostatecznie jednak Dobrotka pozostaje nad morzem.

Tego samego nie można niestety napisać jak na razie o Adamie Dei, 28-letnim, defensywnym pomocniku, który w ubiegłym sezonie także należał do liderów żółto-niebieskich, strzelając cztery bramki i dorzucając do tego dorobku pięć asyst. Kontrakt tego zawodnika wygasa 30 czerwca i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony. Usługami Adama Dei zainteresowany jest podobno Leszek Ojrzyński, były trener Arki Gdynia, który w minionym sezonie wprowadził do ekstraklasy Koronę Kielce.

Działacze żółto-niebieskich sprowadzili już zresztą do zespołu nowego, środkowego pomocnika, Adriana Purzyckiego, występującego w ostatnim sezonie w Górniku Polkowice. Po okresie wypożyczenia do Wigier Suwałki z drużyną trenuje także Mikołaj Łabojko. Może to sugerować, że w Arce Gdynia pogodzono się już z ewentualnością odejścia Adama Dei do innego klubu.