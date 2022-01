Kolejne oszustwo! Tym razem chodzi o zmiany numeru telefonicznego. Zobacz, czym jest spoofing Krzysztof Dunaj

Pexels

Z dnia na dzień przybywają kolejne sposoby na oszustwa. Powoli to już nie metoda a moda wśród krętaczy, którzy prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych sposobów na oszukiwanie ludzi. Tym razem chodzi o spoofing. Polega on na wyłudzeniu danych wrażliwych lub pieniędzy m.in. za pomocą zmiany numeru telefonicznego. Zobacz, jak działają oszuści metodą na spoofing i jak zachować czujność, żeby nie stać się ich ofiarą.