Kolejne lokale przy al. Topolowej się zamykają. Tym razem padło na Kandelabry Pub, obok powstanie hotel

Popularna w Gdyni miejscówka, gdzie można było usiąść ze znajomymi i obejrzeć mecz, pograć w planszówki czy sprawdzić się w drużynowym quizie, niedługo zniknie z alei Topolowej. Jak poinformowała na Facebooku załoga Kandelabry, lokal będzie działać tylko do końca tygodnia, czyli do 5 marca 2023 roku.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym gościom za wspaniałe lata spędzone razem i wspólne chwile - napisał zespół Kandelabry. - Aby uczcić ostatni tydzień działalności, przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję na wszystkie piwa z naszej karty. W czwartek oferujemy -10% rabatu, w piątek -20%, w sobotę -30%, a w niedzielę aż -50% zniżki. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego lokalu i skorzystania z tej wyjątkowej okazji, aby jeszcze raz spędzić miło czas w naszym towarzystwie. Dziękujemy jeszcze raz za wszystkie wspólne lata, cieszymy się, że mogliśmy Was gościć w naszym pubie i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli okazję znowu się spotkać.