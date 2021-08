Kolejne kontrowersje w związku z muralem Adamowicza. Bloger zarzuca, że autor muralu wcale nie pracował pro bono. Artysta odpowiada

- Miasto przyznało się też że podpisało umowę - zlecenie w dniu 16.03.2021r. na kwotę 10.929 zł, a przedmiotem umowy był PROJEKT I WYKONANIE muralu z Prezydentem Adamowiczem. Tak samo nazwano ten wydatek w Rejestrze Wydatków - "wykonanie muralu". Tymczasem we wszystkich mediach czytaliśmy, że on [Jarosław Malicki – dop. red.] pracował "pro bono", czyli za darmo… - napisał na facebooku Janusz Ch.

„Cała ta akcja z muralem jest od początku oparta na kłamstwie - z darmowego muralu zrobił się ostatecznie wydatek w wysokości 150.000 złotych”

- pisał dalej, odwołując się do kosztu docieplenia oraz przygotowania ściany szczytowej budynku, na której powstał mural.

„ Nie ma pieniędzy na koszenie. Nie ma pieniędzy na sprzątanie. Nie ma na to, nie ma na tamto. Jak widać, są. Tylko my wszyscy jesteśmy okłamywani...” - podsumował.

Autor muralu z wizerunkiem Adamowicza odpowiada

Po pojawieniu się tego wpisu w social mediach udało nam się skontaktować z autorem muralu przedstawiającego wizerunek nieżyjącego Pawła Adamowicza, Jarosławem Malickim. Jak komentuje tę sprawę? Dlaczego podkreślano, że jego praca odbywała się bez wynagrodzenia?