Kolejne inwestycje PERN w rozbudowę baz paliw ukończone. Zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju

Póki co, w ramach zakończonego właśnie etapu rozbudowy, powstało siedem nowych zbiorników magazynowych w trzech różnych lokalizacjach: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i jeden w Dębogórzu. Każdy z nich pomieścić może 32 tysiące metrów sześciennych paliwa. Łącznie odpowiada to pojemności ponad czterech milionów przeciętnych baków samochodowych. Dzięki ukończonym inwestycjom PERN dysponuje obecnie w dziewiętnastu bazach w całym kraju możliwością magazynowania około 2,4 mln metrów sześciennych produktów naftowych oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześciennych. Zwiększa to znacząco możliwości gromadzenia zapasów interwencyjnych, a tym samym wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski.