Kolejne burze na Pomorzu 12.07.2021. 218 interwencji strażaków. Podtopienia, powalone drzewa, uszkodzone dachy Natalia Grzybowska

Według prognoz synoptyków bieżący tydzień przyniesie nam wysokie temperatury i burze. Wszystkim dały się już one we znaki w poniedziałek. W szczególności strażakom, którzy do godz. 17.00 interweniowali już 70 razy.