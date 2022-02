Kolejna rozprawa Magdaleny Adamowicz odwołana. Sprawa zawieszona przynajmniej do maja 2022 roku. Przedłożono kolejne zwolnienie lekarskie

Jak poinformował Radio Gdańsk sędzia Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku do spraw pionu karnego europoseł Magdalena Adamowicz przedłożyła zwolnienie lekarskie, w treści którego wskazano niemożność stawiennictwa oskarżonej na rozprawie głównej do 25 kwietnia 2022 roku.

Wcześniej Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe odwoływał terminy rozpraw kolejno 19 stycznia, 24 stycznia oraz 2 lutego.

Warto nadmienić, że sędzia Julia Kuciel, która zajmuje się sprawą błędnie rozliczanego podatku za najem mieszkań oraz ukrywaniem dochodów, o co oskarżana jest Magdalena Adamowicz, wcześniej była widywana na licznych protestach w sprawie reformy sądownictwa, w trakcie których uczestniczyła razem z nieżyjącym prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że czyn zarzucany europoseł może się w 2022 roku przedawnić. Nie jest to prawdą. Zarzuty postawione Magdalenie Adamowicz dotyczą kwoty blisko 400 tysięcy złotych. Za czyny te grozi kara grzywny.

Należy przypomnieć, że akt oskarżenia wobec eurodeputowanej do Sądu Rejonowego w Gdańsku w sierpniu 2020 roku skierował Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.