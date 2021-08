Kolejna prywatna placówka edukacyjna w Gdyni dostaje teren prawie "za darmo". Tym razem w Wielkim Kacku

- To w Gdyni stały proceder. Właściciele tego biznesu zakładają maskę stowarzyszenia i na papierze są organizacją non-profit. Może to zgodne z prawem, ale kompletnie nie-fair w stosunku do mieszkańców - mówi nam Marek Dudziński, radny miasta Gdyni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. - Pod względem demograficznym Wielki Kack to jedna z najmłodszych dzielnic w Gdyni. Naturalnie mieszkańcy tej dzielnicy potrzebują żłobków i przedszkoli. W tej okoli jest 8 punktów przedszkolnych. Wszystkie prywatne. To jedna z niewielu dzielnic Gdyni, gdzie nie ma publicznego przedszkola, nie wspominając o żłobkach. Jest jedynie mała Szkoła Podstawowa nr 20. Ludzie chcieliby tutaj publicznej placówki oświatowej. Jednak miasto udostępnia taki teren, za 30 złotych miesięcznie, prywatnemu stowarzyszeniu, które ma tu zrobić prywatną placówkę oświatową. Kto by nie chciał prowadzić takiego biznesu, gdzie praktycznie się za teren nie płaci. W skali roku prywatna placówka będzie generować bardzo duże przychody. To kolejny już przykład niegospodarności miasta. My się takiemu działaniu sprzeciwiamy.