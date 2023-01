Kolejna karetka z Pomorza jedzie na Ukrainę. Oficjalne przekazanie ambulansu. Jak województwo pomaga Ukrainie?

Przed Szpitalem św. Wojciecha w Gdańsku 13 stycznia 2023 r. odbył się briefing prasowy wicemarszałka Leszka Bonny i oficjalne przekazanie czwartej karetki. Ambulans marki Mercedes Sprinter z 2013 r. trafi do przychodni onkologicznej w Chersoniu. Wyposażony jest m.in. w: nosze, kardiomonitor i pompy infuzyjne. Pojazd wraz ze sprzętem kosztował 70 tys. zł.

– Tak jak obiecaliśmy, pomagamy i będziemy pomagać. Dlatego po raz kolejny przekazujemy stronie ukraińskiej to, co najbardziej potrzebne, tzn. ambulans. Będzie wykorzystywany do transportu pacjentów – mówił wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna.