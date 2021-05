Kolejna bieżnia wodna dla zwierząt powstała w Gdańsku. Braciom mniejszym sędziwym i po operacji pomoże powrócić do sprawności

– Przy urazach kręgosłupa przeważnie najpierw robi się rezonans, żeby sprawdzić dokładnie, co i w którym miejscu się stało. To pierwszy duży wydatek – wylicza specjalistka. – Kolejny to operacja. Do tego dochodzą leki i zmiana pewnych nawyków. Niektórzy właściciele muszą brać wolne w pracy, by móc doglądać zwierzę. A na koniec rehabilitacja. Czasem wystarczą 2-3 tygodnie, a czasem to długie miesiące. Wszystko zależy tu od stanu zdrowia zwierzęcia, od jego wieku i rodzaju uszkodzenia.