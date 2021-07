Kolejna białoruska firma nowych technologii wybiera Gdańsk

W swoim gdańskim biurze firma planuje zbudować zespół deweloperski tworzący kompleksowe rozwiązania programistyczne. Będzie rekrutować analityków biznesowych, programistów i testerów, na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od studentów medycyny i informatyki, poprzez ekspertów w dziedzinie rozwoju produktów, aż po kadrę zarządzającą. Białoruski startup jest również zainteresowany nawiązaniem współpracy z obecnymi w regionie inwestorami.

Firma powstała w czasie pandemii COVID-19. Specjalizuje się w badaniach i rozwoju algorytmów umożliwiających prognozowanie i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia. CareMe, aplikacja mobilna firmy, jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę stałego monitorowania stanu zdrowia, zarówno własnego, jak i bliskich.

Aplikacja jest obecnie w fazie testów i ma być dostępna dla użytkowników w październiku.

- CareMe Tech robi coś niezwykle ważnego. Ich produkt będzie ratować życia i pomoże rodzinom osób szczególnie narażonych na choroby serca mniej niepokoić się o zdrowie swoich bliskich - mówi Paulina Śmigielska, Project Manager w Invest in Pomerania - Jesteśmy dumni, że tak innowacyjna firma i ich niezwykle ważny produkt pojawił się na naszej trójmiejskiej scenie IT. Właśnie po to stworzyliśmy program Come2Pomerania - aby pomóc firmom takim jak CareMe Tech rozwijać swoje nowatorskie rozwiązania w bezpiecznym i sprzyjającym rozwojowi środowisku Pomorza.