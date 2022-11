Kolejna afera korupcyjna w polskiej piłce?! Bałtyk Gdynia wśród klubów, które odnotowały zastanawiające wyniki meczów

W mediach społecznościowych krąży wpis w języku angielskim, który wskazuje na to, że nieczysty był ostatni mecz Bałtyku z Vinetą Wolin. Gdynianie wygrali 3:2, odnosząc tym samym pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Oczywiście należy podchodzić do zagadnienia z dystansem, bo jednak jest to bardzo łamany język angielski, w dodatku od osoby, która nie podpisała się z imienia i nazwiska. Kontaktowaliśmy się z Michałem Listkiewiczem, wiceprezesem Bałtyku, ale był w podróży i nie miał czasu rozmawiać. W klubie nikt nie odbierał natomiast telefonu.

Mateusz Miga z TVP Sport dotarł do człowieka, który w latach ubiegłych pracował dla jednego z największych bukmacherów na świecie. I jego zdaniem w Polsce na sto procent ponownie ustawia się mecze. Jako przykłady wskazuje właśnie III ligę. Spotkanie Concordia Elbląg - Pilica Białobrzegi miało być ustawione na konkretną liczbę goli. I przy wyniku 2:0 dla gości pojawiło się bardzo dużo zakładów na to, że jeszcze w pierwszej połowie padnie kolejna bramka. Co ciekawe, padła nie jedna, a dwie. W dodatku sędzia w samej pierwszej połowie podyktował... aż cztery rzuty karne.

Kto i jak ustawia mecze?

We wszystko mają być zamieszani trenerzy, zawodnicy oraz sędziowie. Nie odbywa się to na zasadzie jak w czasach "Fryzjera", gdy dostawało się walizkę z pieniędzmi czy lodówkę.