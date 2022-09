Kolejki NFZ do urologa w woj. pomorskim. Terminy aktualne na 18.09.2022

Dostępne terminy do lekarza specjalisty mogą być odległe. Dobrze jest sprawdzać kolejki NFZ do określonego lekarza specjalisty, aby zarezerwować sobie wizytę.

W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do urologa w woj. pomorskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 18.09.2022 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie pomorskim do urologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Kolejki NFZ do urologa w województwie pomorskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie pomorskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie pomorskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. pomorskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Na wizytę trzeba poczekać 2 dni.

Novo-Med Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Wojska Polskiego 8, Czarne

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 54

Telefon: +48 59 833 28 87 Nzoz "Ars Medica" Poradnie Specjalistyczne (Poradnia Urologiczna) Adres: Okrężna 10, Czarna woda

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 58 536 67 52 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gdańsk-Południe" (Poradnia Urologiczna) Adres: Jeleniogórska 9, Gdańsk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 23.09.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 58

Telefon: +48 58 324 53 26

Przychodnia Urologii I Dermato-Wenerologii Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Gdańsku (Poradnia Urologiczna) Adres: Lęborska 11, Bytów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 11.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 60

Telefon: +48 730 274 876 Nadmorskie Centrum Medyczne (Poradnia Urologiczna) Adres: Świętokrzyska 4, Gdańsk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 12.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 178

Telefon: +48 58 763 98 00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" (Poradnia Urologiczna) Adres: Hallera 31, Kwidzyn

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 156

Telefon: +48 55 645 84 15 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Człuchowie (Poradnia Urologiczna) Adres: Szczecińska 31, Człuchów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 3.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 43

Telefon: +48 59 834 22 81

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" (Poradnia Urologiczna) Adres: Fenikowskiego 16C/60, Reda

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 200

Telefon: +48 58 572 18 06 Zakład Opieki Zdrowotnej "Medpharma" (Poradnia Urologiczna) Adres: Al. Jana Pawła Ii 5, Starogard gdański

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.09.2022) Liczba osób w kolejce: 931

Telefon: +48 58 560 16 01

Centrum Medyczne " Oliwa" S.C (Poradnia Urologiczna) Adres: Czyżewskiego 16, Gdańsk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 223

Telefon: +48 58 765 02 03

Centrum Medyczne "Sopmed" Przychodnia (Poradnia Urologiczna) Adres: Chrobrego 6/8, Sopot

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 124

Telefon: +48 58 555 26 43 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Im. Św.Łukasza S.C M.Szmiendowska,Jan Szmiendowski I M.Szmiendowska (Poradnia Urologiczna) Adres: Zbożowa 1, Kwidzyn

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.09.2022) Liczba osób w kolejce: 51

Telefon: +48 55 261 52 24

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Śródmieście" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Armii Krajowej 44, Gdynia

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 468

Telefon: +48 58 781 18 20 Centrum Medyczne "Płyta Redłowska" Spółka Cywilna (Poradnia Urologiczna) Adres: Bohaterów Starówki Warszawskiej 5, Gdynia

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 812

Telefon: +48 58 669 80 49 Przychodnia Mickiewicza (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 28/30, Gdańsk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 123

Telefon: +48 58 344 29 51

Szpitale Tczewskie (Poradnia Urologiczna) Adres: 30 Stycznia 57/58, Tczew

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 413

Telefon: +48 58 777 66 64 Nadmorskie Centrum Medyczne (Poradnia Urologiczna) Adres: Kołobrzeska 46, Gdańsk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 12.01.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 264

Telefon: +48 58 763 96 00

Szpital Im. Dr Jadwigi Obodzińskiej-Król W Malborku (Poradnia Urologiczna) Adres: Armii Krajowej 105/106, Malbork

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.01.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 175

Telefon: +48 55 646 03 20 Puckie Centrum Medyczne Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Poradnia Urologiczna W Pucku) Adres: Wojska Polskiego 22, Puck

Najbliższy termin możliwej wizyty: 24.01.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 148

Telefon: +48 507 898 731 Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Al. Jana Pawła Ii 50, Gdańsk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 1.02.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.09.2022) Liczba osób w kolejce: 348

Telefon: +48 58 772 39 50

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

