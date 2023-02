Kolej wychodzi z popandemicznego dołka, i to jak! W 2022 roku Polacy pokochali podróże pociągami. Przewozy pasażerskie najwyższe w XXI wieku

W 2022 roku nastąpił skokowy, niemal 40 proc. wzrost przewozów pasażerskich koleją. Krajowi przewoźnicy mieli ponad 342,2 mln pasażerów, o 97,2 mln więcej niż w roku 2021. Jeździliśmy więcej i dalej.

- Rekordowe wyniki przewozów pasażerskich w 2022 roku to powrót do trendu wzrostu liczby podróżnych obserwowanego przed wybuchem pandemii – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Po dwóch trudnych latach walki z koronawirusem kolej musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem – konsekwencjami wybuchu wojny w Ukrainie. W pierwszych trzech tygodniach konfliktu do Polski trafiło ok. 2 mln uchodźców z tego kraju, co okazało się znacznym wyzwaniem logistycznym. Na dobry wynik wpłynęło nie tylko to, że z usług kolei dodatkowo korzystali obywatele Ukrainy. W obliczu wywołanego przez wojnę wzrostu cen paliw kolej okazała się optymalną formą dojazdu do pracy, szkoły, na uczelnie oraz na wakacje.